Approved Spieltrieb

Die schwule „Approved“ Fetischparty des Frankfurter Leder- und Fetischclubs FLC bläst im November zur nächsten Ausgabe: Leder, Unform, Gummi, Latex, Sports- und Skinwear bilden den Dresscode, der auf jeden Fall zu beachten ist! Details gibt‘s über die FLC-Homepage. Die Grande Opera mit ihren vielfältigen Vergnügungsmöglichkeiten verspricht eine heiße Nacht, auch für Puppys mit Spieltrieb und alle anderen, die mehr als nur was trinken gehen wollen. Letzteres geht an der Bar der Grande Opera natürlich auch ganz hervorragend. So oder so trifft man Fetischkerle aller Vorlieben.

25.11., Grande Opera, Christian-Pless-Str. 11 – 13, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de