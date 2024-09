× Erweitern Foto: FLC „Approved“

„Approved“ ist der Treff für die schwule Fetisch- und BDSM-Community. Organisiert wird die Party vom FLC und man kann man hier an der Theke beim gemütlichen Plausch samt Kaltgetränke die Kerle aus Frankfurt und der Region treffen oder sich auch auf Expedition in die fantasievoll ausgestatteten Spielräume der Grande Opera begeben und dort die anderen Kerle aus Frankfurt und der Region treffen. Ein DJ versorgt beides mit den animierenden, pumpenden Beats. So oder so: Es gilt der strikte Dresscode des FLC.

21.9., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de