Arthouse Filmtipps

Falls alles klappt, zeigen die Arthouse-Kinos Frankfurt im Juli unter anderem „Sommer 85“, den aktuellen Film von François Ozon:

Im Sommerurlaub lernt der 16-jährige Alexis den 18-jährigen David kennen; das Kennenlernen ist ungewöhnlich, denn David rettet Alexis im Meer vor dem Ertrinken. Der schüchterne Alex ist schnell vom forschen David beeindruckt und verliebt sich in ihn. Ein Sommer mit Motorradausflügen und Badespaß – doch da ist auch Davids etwas morbide Seite, die auffällig mit dem Tod flirtet … Ozons Coming of age-Film basiert auf dem Roman „Dance on my Grave“ des britischen Schriftstellers Aidan Chambers; François Ozon konnte sich sofort mit dem schüchtern-naiven Alex (im Roman-Original Hal) identifizieren.

Checkt unser Interview mit Regisseur François Ozon zu seinem neuen Film „Sommer 85“

„Bad Luck Banging or Loony Porn“, in der die etwas bieder wirkende Lehrerin Emi in eine verzwickte Situation gerät: Ihr privat gedrehtes Video, das sie mit ihrem Mann beim Sex zeigt, landet aus unerfindlichen Gründen auf einer Internet-Pornoseite. Da man die Darsteller*innen erkennen kann, muss sich Emi nun mit einer ganzen Heerschar von Moralaposteln auseinandersetzen. Regisseur Radu Judes hat seine beißende Gesellschaftssatire mit viel Humor inszeniert.

Eldorado gerettet

Die Arthouse Kinos haben den Filmpalast Eldorado im Bermudadreieck übernommen.

Das traditionsreiche Eldorado existiert bereits seit 1912 und wurde zuletzt von der Familie Jäger betrieben, als Teil der Frankfurter E-Kinos, die an der Hauptwache zu finden sind. Die Übernahme in den Verbund der Arthouse Kinos Frankfurt (das Cinema am Roßmarkt und die Harmonie in Sachsenhausen), passt inhaltlich perfekt, wurden im Eldorado in den letzten Jahren bereits viele Arthouse Filme gezeigt.

So kann man sich also auch in Zukunft auf noch mehr fein ausgewähltes Filmprogramm und Filmspecials freuen; denn die Arthouse Kinos zeichnen sich neben ihrem ausgewählten Filmprogrammen auch durch ihre Filmreihen aus: Zum Beispiel „Cinema Nostalgica“, „Dukukino“, „audiophil“, „(Dis(harmonie“ oder „Schamlos Harmlos“, der Reihe für Queer, Sex- und Subkultur. „Das gesamte Team freut sich sehr über die über die neue Wirkungsstätte und hofft nun auf eine bundesweite Wiedereröffnung der Kinos im Juli“, so Geschäftsführer Christopher Bausch.

Infos zu den Filmterminen ab dem 8. Juli gibt‘s über www.arthouse-kinos.de