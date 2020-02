art KARLSRUHE mit Max Diel

× Erweitern Bild: Max Diel Max Diel

Max Diel

Der Maler zeigt seine Kunst in Karlsruhe. Also fast in der Heimat, denn der Wahlberliner stammt ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus Freiburg.

„Das Thema Bild im Bild spielt bei mir oft eine Rolle. Ich fange für mich spannende Momente mit meiner Digitalkamera ein. Das können Bauarbeiter oder auch bemalte Mauern sein. Oft entdecke ich Bilder in Büchern oder auf Ausstellungen, die mich inspirieren. Dann beginne ich, die Motive miteinander zu verbinden.“

Die art KARLSRUHE, die internationale Kunstmesse für Klassische Moderne und Gegenwartskunst, findet seit 2004 einmal im Jahr statt.

13. – 16.2., 11 – 19 Uhr, art KARLSRUHE, Galerie Alex Schlesinger, Zürich, CH, HALLE 2 D23, Messe Karlsruhe Messeallee, www.art-karlsruhe.de