Ass-Dur – „Quint-Essenz“

× Erweitern Foto: Frank Eidel Ass-Dur

Seit Oktober letzten Jahres zeigt sich das musikalisch-komödiantische Ass-Dur-Duo in neuer Besetzung: nachdem Benedikt Zeitner sich anderen Aufgaben widmete, holte sich Dominik Wagner kurzerhand seinen jüngeren Bruder an Bord – ein Glücksfall, denn als Pianist und Comedian steht Florian Wagner seinem Bruder in nichts nach. Ass-Dur-Fans dürfen sich also auf viel Neues freuen, wobei das aktuelle Programm „Quint-Essenz“ natürlich nicht auf die beliebten Klassiker verzichten wird.