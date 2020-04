atambo tours: Auf Seglerkurs in der Karibik

× Erweitern Foto: atambo Atambo Karibik

Trotz der aktuellen Lage blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft: Die Inseln in der Karibik gehören zu den absoluten Traum-Urlaubszielen.

Grenada, Saint Lucia, Guadeloupe, die Île des Saintes, Dominica: Die Inseln in der Karibik gehören zu den absoluten Traum-Urlaubszielen.

„Eine Inselwelt wie die Karibik bereist man am besten auf dem Wasser“, erklärt Karen Wittel, Geschäftsführerin bei atambo tours in Frankfurt. Der Reiseveranstalter mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigem, umweltfreundlichem und sozial verträglichem Tourismus ist auch Experte für Karibikreisen.

„Bei uns gibt es keine Kreuzfahrten“, erklärt Karen Wittel – dafür aber die Möglichkeit, mit privaten Segelyachten samt ortskundiger Besatzung auf Fahrt in den Antillen zu gehen.

Maximal vier Kabinen samt Salon und Speiseplatz im Freien an Deck finden sich auf den kleinen Kreuzern. Rund 30 solcher privaten Segelyachten sind bei atambo tours unter Vertrag. Sie gehören unter anderem deutschen, österreichischen oder schweizer Aussteigern, die mit ihren Segelschiffen schon viele Jahre in den karibischen Gewässern unterwegs sind und sich dort bestens auskennen.

Segelerfahrung ist für die Gäste nicht nötig, die Crews lenken das Boot, tagsüber wird gesegelt, man kann schnorcheln, schwimmen oder zusammen mit der Crew auf Entdeckungsreise an Land gehen. Abends wird an einem Inselstrand geankert, wo die Nacht an Bord verbracht wird – in kristallklarem Wasser und unter sternenklaren Himmel. Ein Törn zu paradiesischen Orten, der sich auch wunderbar mit einem Hotelaufenthalt auf einer der Inseln kombinieren lässt.

