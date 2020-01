Atomic Power

× Erweitern Foto: Richard Kranzin Atomic_TrustTheGirl

Wenn draußen auch die beste Wintersonne nicht mehr so richtig wärmt, dann bringt DJane trust.the.girl das Strahlen und warmen Glanz auf die Atomic-Tanzfläche: Mit der Pop- und Indie-Mischung von Roosevelt über Gisbert zu Knyphausen bis zu Giant Rooks kommt wärmste Partystimmung auf. Galant reiht sich ihr Berliner DJ-Kollege Dirk Hartmann mit ein und streut noch eine Prise Surprise in den Topf. Also raus aus der Twilightzone und rein ins Vergnügen!

10.01., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen/