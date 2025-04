Atomic Reloaded: Hazy April

× Erweitern Foto: Pol

Runde zwei für die Party mit Indie und Pop For Queers And Folks – im April ausnahmsweise nicht am zweiten Freitag, sondern am zweiten Samstag im Monat. Das DJ-Team Pol und barbecute björn hat wieder ein wildes Set aus Britpop-Klassikern, Rock-Hymnen, Pop-Songs aller Dekaden, sehnsuchtsvollem Disco-Glitzer und sperrigen Elektro-Sounds zusammengestellt. Sprich: von Pulp, Suede und Franz Ferdinand über Nirvana und Hole bis FKA Twigs und Charli XCX sowie den Held*innen der Neuen Neuen Deutschen Welle wie Masha Qrella, Christin Nichols, Betterov, Edwin Rosen oder Sam Vance-Law sind alle dabei. Das alles im unprätentiösen Pub-Charme des Nachtleben-Clubs an der Konsti. Atomic Reloaded – ganz pur und reduziert auf Sound’n’Music.

12.4., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.instagram.com/nachtlebenfrankfurt