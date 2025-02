× Erweitern Foto: RDNE Stock project, pexels.com, gemeinfrei

Einen neuen Anlauf gibt’s für die Atomic-Party: Nachdem sich die DJs Pol und barbecute björn bereits im November für das einmalige 80er-Special „Kissing The Pink“ wieder zusammengetan haben, gehen die beiden ab Februar mit der „Atomic Reloaded“ an den Start.

Auf der Playlist steht vor allem Indie-Pop von The Cure über Pulp, Suede und Blur bis Wet Leg und der Neuen Neuen Deutsche Welle à la Betterov und Edwin Rosen. Garniert wird das Ganze mit ausgewählten Trashpop-Perlen, gefälligen Disco-Stampfern, sperrigen Electrobeats und New Wave. Ganz pur und reduziert auf Sound’n’Music. Die „Atomic Reloaded“ kommt in lockerer Folge alle zwei Monate – zusätzlich zu Trust-The-Girls „Atomic von Herzen CSD-Special“ im Juli.

14.2., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.batschkapp.net