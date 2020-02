Atomic von Herzen

× Erweitern Foto: trust.the.girl Atomic Trust the Girl

Indie-Pop, 80er-Hits und Electro – das ist die Mischung, mit der die monatliche Atomic-Party den Tanzboden im Nachtleben zum Beben bringt! Resident-DJ trust.the.girl bedient wie immer charmant Laptop, Crossfader und Hazer, an ihrer Seite schiebt im Februar Atomic-Altmeister barbecute björn rhythmisch die CDs in die Player: Zu den Hits von Mano Diao bis Madonna und Nirvana bis Sissy that walks kann man sich hier austoben. Apropos Sissy: Zwischendurch gibt’s bei Atomic neuerdings immer eine kleine Drag-Showeinlage.

14.2., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen