Auf der Suche nach Akzeptanz

Foto: A.T. Schaefer

Es war einmal am Fuße des Olymps: Um die übertriebene Eifersucht seiner Gattin Juno zu kurieren, lässt sich Jupiter auf den perfiden Plan ein, die selbstgefällige, leider auch einfältig-unansehnliche Sumpfnymphe Platée (komponiert als Travestierolle für hohen Tenor) zu heiraten. Der Plan gelingt, die Götter rauschen erheitert und beglückt zurück auf ihren Berg – nur Platée bleibt gedemütigt zurück. Wen kümmert´s?

Die hohe musikalische Qualität der 1745 in Versailles uraufgeführten Oper „Platée“ eröffnete Jean-Philippe Rameau bald darauf die Position des Hofkomponisten.

Das moralisch fragwürdige „komische“ Sujet freilich stellt heutige Opernschaffende vor eine Herausforderung. Der expressive Regisseur Calixto Bieito brachte an derStaatsoper Stuttgart 2012 eine Neuproduktion heraus, die in ihrer Konzeption aktueller nicht sein kann: Der antike Sumpf wird zum urbanen Club, die verlachte Nymphe zur missverstandenen Dragqueen, die ihren Platz in der Gesellschaft sucht.