Auf der Suche nach dem Weihnachtsspaß

Foto: Markus Hodapp KorffLudewig

Das quirlige Kabarett-Duo Bastian Korff und Florian Ludewig fragt sich in seinem aktuellen, saisonalen Weihnachtsprogramm: „Weihnachten hat doch mal Spaß gemacht?“ Ob das am (fehlenden) Lametta liegt, bleibt zu bezweifeln und wäre ohnehin zu platt. Korff & Ludewig stellen vielmehr philosophische Geschenke-Fragen, sinnieren über Rentierpullover oder Weihnachtsgurken. Richtig Stimmung kommt auf, wenn die Weihnachtsbaum-Discokugeln anfangen zu rotieren, das Duo zur rauschenden Adventskranz-Karussellfahrt einlädt und Jesusfiguren aus Schokolade verschenkt. Kurz: Es gibt kein Thema, über das die beiden Entertainer nicht charmant plaudern oder stimmgewaltig singen könnten. Pointiert und mit viel Humor wird sich hier dem Festtags-Wahnsinn gestellt und so lange bearbeitet, dass man sich am Ende nichts sehnlicher wünscht, als dass es das ganze Jahr Weihnachten wär!

15.12., Hofgarten Kabarett, Hofgartenstr. 1, Aschaffenburg, 18 Uhr, hofgarten-kabarett.de