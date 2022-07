Auf geht’s, Frl. Wommy Wonder

× Erweitern Foto: Ferdinando Iannone

„Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“ – das sagt Stuttgarts Showstar Frl. Wommy Wonder und versprüht in ihrer neuen Show „Auf geht’s“ jede Menge positiver Gedanken und Motivation für eine Welt in ökologischem Wandel, mit einem Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft und der nach wie vor unsicheren Pandemielage:

„Ich frage mich nicht, ob das Glas halb voll ist oder halb leer, ich trinke einfach aus, was drin ist und ordere bei Bedarf nach“, so eines der Lebensweisheiten des Fräuleins, das natürlich den Finger in die Wunden legt und satirisch kommentiert.

Noch bis 17.7., Friedrichsbau-Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, Spieltage: Mittwoch bis Sonntag, www.wommy.de

