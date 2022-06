× Erweitern Foto: Wango Regenbogenarea

Der Wäldchestag, Frankfurts traditionelles Open Air Volksfest am Pfingstwochenende im Stadtwald, ist wieder da – und damit auch die legendäre Regenbogenarea der Xtremeties.

Foto: gypsys.de The Gypsys

Gut 2.400 Quadratmeter Feiermeile im Wald, vier Tage Open Air Party und Liveprogramm von Mittags bis in die Nacht – darauf kann man sich bei der Regenbogenarea freuen. Live dabei sind unter anderem die Karaoke mit Dennis, die Frankfurter Partyband The Gypsys, das Duo Flo&Chris und der Drag-Frühshoppen am Sonntag mit den 5 Queens.

Le Skim, Dommie Dean, Elisa Cielo und Mark Hartmann Samstag und Sonntag am Start, dazu kommt am Samstag DJane Miss Thunderpussy mit House und Electro, DJ Hildegard mit fetten Grooves am Sonntag, DJ Dirk vom Club 78 mit Charts, Classics und guter Laune am Montag und DJane Käry am Dienstag.

× Erweitern Jürgen Thomas Photography AfterWork - Thunderpussy DJane Miss Thunderpussy

Für herzhafte sowie süße Speisen und Drinks ist mit abwechslungsreichen Getränke-, Cocktail- und Grillständen gesorgt, zusätzlich gibt’s den „Burgeria“-Foodtruck, der auch veganes anbietet, und einen Winzerstand – zusammen mit einem frischen Flammkuchen kann man sich im Biergarten sitzen oder sich auf einem der unzähligen Liegestühlen fläzen. Und auch gegen schlechtes Wetter ist man gewappnet: Große Schirme bieten Wetterschutz in der Regenbogenarea. Auf ins Wäldche!

4. – 7.6., Stadtwald, Am Oberforsthaus, Frankfurt, Sa und So 12 – 1 Uhr, Mo und Di 12 – 24 Uhr, Infos und Tisch-Reservierungen über www.regenbogenevents.de

Tipp: Der FLC, Frankfurts Fetisch Club, lädt am Wäldchestag, dem 7.6., zum queeren Rundgang über das Festgelände mit abschließendem Feiern in der Regenbogenarea; jede*r ist willkommen, Treff um 19 Uhr am Riesenrad.