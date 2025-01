Augen-Check bei Augenoptik Hensler

Insbesondere in den Wintermonaten sind die Augen oftmals besonders stark beansprucht: Dunkelheit, dazu nasse, reflektierende Straßenoberflächen strengen beim Sehen an. Unentdeckte Augenerkrankungen erschweren den Alltag umso mehr, und viele der Krankheiten am Auge kommen unbemerkt. Zum Beispiel die Makuladegeneration, eine schleichende Abnahme des Sehvermögens, bei der man im Zentrum des Blickfelds einen grauen, blinden Fleck sieht. Je früher eine Augenerkrankung entdeckt wird, desto besser kann sie behandelt werden.

Bei Augenoptik Hensler in der Frankfurter Töngesgasse legt man daher schon immer großen Wert auf eine umfassende Augenuntersuchung. Als neuesten Service bietet das Team auch einen Augen-Check zur Früherkennung von Augenkrankheiten wie Makuladegeneration, grünem oder grauem Star.

„Vorweg: Unser Augen-Check ersetzt nicht die augenärztliche Untersuchung“, erklärt Martin Lohr vom Team.

„Warum bieten wir ihn dann trotzdem an? Die Antwort ist einfach: Viele Augenerkrankungen entwickeln sich langsam, ohne großartige Beschwerden zu bereiten“, so Lohr weiter. „Die meisten Menschen gehen erst dann zum Arzt, wenn sie ein Problem bemerken. Dann ist es aber in vielen Fällen bereits zu spät. Wir überprüfen deshalb die Augen auf Auffälligkeiten für Erkrankungen und ‚überweisen‘ die Kund*innen rechtzeitig zum entsprechenden Facharzt“. Zum Augen-Check-Programm gehört nicht nur die Messung des Augeninnendrucks, sondern auch die ausführliche Betrachtung der Netzhaut und der Netzhautschichten, die beim Check nach Auffälligkeiten durchsucht werden.

Den Augen-Check kann man ohne große Wartezeiten online buchen; kombiniert man ihn mit dem Kauf einer neuen Brille, bekommt man einen Sonderpreis für die Dienstleitung.

Augenoptik Hensler, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.augenoptik-hensler.de