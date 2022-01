Aus dem Besten wählen – Eliá

× Erweitern Foto: pez

Auch wenn es nicht gerade für jede*n um die Ecke liegt, ist das Restaurant Eliá den Weg ins Gallus wert, denn griechische Küche kann man nicht so leicht selber kochen – schon gar nicht mit so hohem Niveau und in solcher Qualität, wie sie hier angeboten wird.

Die Speisekarte verlockt derart, dass wir am Nebentisch bei offensichtlichen Stammgästen nachfragen wollen, was denn besonders zu empfehlen sei: „Hier schmeckt alles!“ ist die nicht so wirklich hilfreiche Antwort, die aber motiviert.

Natürlich wählen wir den Vorspeisenteller (kalt, 13,80 Euro), der bunt und üppig zeigt, wie gut doch hausgemachte gefüllte Dolmadakia Weinblätter schmecken können. Der Auberginensalat ist eine halbe ausgehöhlte und wieder gefüllte Frucht, also nicht gerade wenig auf dem Teller und lecker. Tzaziki, Ochtopodi und die anderen Vorspeisenklassiker bereiten viel Vergnügen zu dem in Öl getunkten Brot.

In gepflegter, locker-festlicher Atmosphäre bei angenehmer Beleuchtung erwarten wir danach gespannt die Hauptgerichte, die allesamt aus besten Zutaten hergestellt sind; selbst das Gyros wird im Eliá vom Black Angus Rind gemacht. Besonders lecker ist Kotopoulo Fileto (17,30 Euro), ein Hähnchenbrustfilet, das mehrere Stunden sous vide gegart und vollendet auf dem Lavastein-Grill in Chilli-Pistazien-Sauce serviert wird – butterzart. Eine deftige Mousaka (19,60 Euro) begeistert geschmacklich ebenso wie ihre optische Dekoration mit schwarzen essbaren Knuspergittern, die auch noch schmecken … kurz: Geben wir den Stammgästen einfach recht: Hier schmeckt alles!

Eliá Restaurant im Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt-Gallus, Tel 069 97319661, Mo bis Fr 17 – 22:30, Sa 17:30 – 22:30, So 12 – 21 Uhr, www.elia-frankfurt.com