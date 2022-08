Ausnahmequeen Vava Vilde & House of V

× Erweitern Foto: The House of V Vava Vide and the House of V Vava Vide and the House of V

„Drag kann ein Gefäß sein für alle Talente, die man darin zum Ausdruck bringen möchte“ – das sagt die Stuttgarter Ausnahmequeen Vava Vilde, deren alienartige Looks unter anderem bereits 2015 bei „Diva Deluxe“ überzeugten, im Rahmen der TV-Show „Queen of Drags“ anno 2019 auf bundesweiten Bildschirmen für Furore sorgtenund jüngst in der Staatsoper Stuttgart in der Oper „Rusalka“ zu sehen waren.

„Ich liebe es, mit weiblichen Elementen zu spielen, aber ich möchte mich mit Vava kreativ ausdrücken. Und da liebe ich ausgefallene, wilde Konzepte, Farben und Formen“. Dabei möchte Vava auch die Sinne für die Idee von Vielfalt jenseits des Bekannten schärfen – „und darf die Leute durchaus auch ein bisschen verwirren und erschrecken“.

Angst haben muss man von Vava aber eigentlich nicht! Wie vielseitig Drag-Kunst sein kann, beweist Vava in ihren Shows; die zusammen mit der Truppe „House of V“ bestritten werden; Vava Vilde, Luna Legend, Misty Day, Rachel Intervention und Sir sind eine fabulöse Gruppe Stuttgarter individueller Drags, die Ende August mit „Theatre Nights“ an drei Abenden das Stuttgarter Renitenztheater bespielen: Lipsync-Performances, Voguing und Comedy, von ruhig bis energiegeladen, von düster bis bunt, von Girl Next Door bis Alien.

19. – 21.8., Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de, https://vava-vilde.jimdosite.com