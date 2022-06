Ausstellung 30 Jahre CSD Frankfurt 1992 – 2022

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt e.V.

Zum Jubiläum des CSD Frankfurt könnt Ihr vom 1. bis 14. Juli im EVA und anschließend vom 15.bis 17. Juli im LSKH eine Ausstellung über die Entstehung und Geschichte des CSD besuchen.

Von den schwierigen Anfängen mit der Herausforderung, dieses Fest 1995 auf die Konstablerwache zu holen – in einem gesellschaftlichen Klima, in dem LGBTQIA* Menschen umfassend diskriminiert wurden, bis zum rasanten Wachstum in den Folgejahren können die Stationen des politischen Kampfes um die Rechte der LGBTQIA*-Bewegung und ihre bunte Sichtbarkeit betrachtet werden. Heute ist der CSD Frankfurt mit etwa 150.000 Besuchern unter den fünf Größten des Landes.

Die Ausstellung wird zwei Wochen im EVA, dem Evangelischen Frauenbegegnungszentrum in der Saalgasse 15 zu sehen sein. Danach findet Ihr sie vom 15. bis 17. Juli mit einer ChillOutArea im LSKH in der Klingerstraße 6, Nähe Konstablerwache.

Das Evangelische Frauenbegegnungszentrum EVA mitten in der Frankfurter Innenstadt bietet vielfältige Bildungs- und Begegnungsräume von Frauen* für Frauen*: Begegnung und Gemeinschaft erleben, kreativ sein und Themen der Zeit in den Blick nehmen. Jede Frau* ist willkommen, unabhängig von ihrer Lebenssituation, ihrem Alter oder ihrer Religionszugehörigkeit. Eine Veranstaltung im Rahmen der PRIDE WEEKS des CSD Frankfurt.

1.7. – 14.7., Evangelisches Frauenbegegnungszentrum EVA, Saalgasse 15, Frankfurt, www.eva-frauenzentrum.de

Öffnungszeiten: Fr, 1.7., 16 – 18 Uhr, Mo, 4.7. bis Mi, 6.7., 10 – 12 + 17 – 19 Uhr, Fr, 8.7., 14 – 16 Uhr, Mo, 11.7. + Di, 12.7., 10 – 12 + 17 – 19 Uhr, Mi 13.7., 10 – 12 Uhr, Do 14.7., 14 – 16 Uhr

15.7. – 17.7., LSKH, Queeres Kulturhaus, Klingerstraße 6, Frankfurt