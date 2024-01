Ausstellung Alte Meister, que(e)r gelesen

× Erweitern Foto: Bernd Schoelzchen AlteMeister_Ausstellunsansicht Ausstellungseröffnung "Alte Meister que(e)r gelesen" Aufnahmedatum: 14.12.2023 Foto: Hessen Kassel Heritage / Bernd Schoelzchen

Eine Sonderausstellung im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel beleuchtet die Sammlung des Museums neu – und entdeckt manchmal versteckte, manchmal auch deutlich sichtbare Darstellungen queeren Lebens in Kunstwerken aus der Antike bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie verstehen wir heute mythologische Erzählungen aus der Antike rund um Zweigeschlechtlichkeit oder was hat es mit dem Portrait einer bärtigen Schweizerin aus den Sammlungen der hessischen Landgrafen auf sich? Fragen, die sich das Team des Museums Schloss Wilhelmshöhe gestellt hat.

× Erweitern Foto Katrin Venhorst AlteMeister_ElisabethaVollbart Unbekannt „Bildnis Elisabetha Knechtlin mit Vollbart“, 1704 – 1714, Öl auf Leinwand, Hessen Kassel Heritage

Rund 40 Exponate sind im regenbogenfarbenen Ausstellungsraum zu sehen, darunter so bekannte wie das Bild des heiligen Sebastians, einer Ikone der Schwulenbewegung, oder Gemälde von Amazonen, die als Symbol lesbisch-feministischen Empowerments gelten. Auch weniger bekannte Werke sind ausgestellt, die Männer beim gemeinsamen Bad zeigen oder Frauen in homoerotischen Situationen.

× Erweitern Foto: Katrin Venhorst AlteMeister_JupiterGanymed Wilhelm Böttner „Jupiter und Ganymed“, 1803 – 1804, Öl auf Leinwand, Hessen Kassel Hertitage

Eindeutigere Szenen wie das beliebte Motiv „Jupiter küsst Ganymed“ konnten ihrerzeit trotz strafrechtlicher Verfolgung homosexueller Handlungen meist nur entstehen, da sie Götter zeigten, für die irdische Regeln nicht galten. Unter dem Deckmantel der Antike durfte eigentlich Verbotenes also dargestellt werden. Das belegt, dass Kunst ein geeigneter Aushandlungsort für queere Themen war (und ist) – man muss die Zeichen bloß erkennen und entsprechend lesen. Die Ausstellung lädt genau dazu ein.

Noch bis 24.3., „Alte Meister que(e)r gelesen“ im Schloss Wilhelmshöhe, Schlosspark 1, Kassel, www.hertiage-kassel.de