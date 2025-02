Ausstellung: Queers von 1933 bis 1945

× Erweitern Foto: David Renz Die Ausstellung „gefährdet leben. Queere Menschen von 1933 – 1945.“ wurde erstmals Ende 2023 im Deutschen Bundestag gezeigt und ist seitdem auf „Tournee“.

Die historisch-dokumentarische Ausstellung „gefährdet leben“ beleuchtet das Leben queerer Menschen in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung hat sie erarbeitet. Die Schau zeigt anhand von Dokumenten, Grafiken, Fotografien und Zitaten aktuelle Forschungsergebnisse. Mit bislang unveröffentlichtem Material werden aber vor allem vielfältige wie ambivalente Lebensgeschichten queere Menschen unter dem Nazi-Regime nachgezeichnet.

Nach Heidelberg ist die Ausstellung ab dem 20. Februar im Foyer der Mannheimer Abendakademie zu sehen; zur Vernissage werden Mannheims Bürgermeister Thorsten Riehle und Susanne Deß, Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie, mit Grußworte dabei sein. Auch Helmut Metzner, geschäftsführender Vorstand der Magnus Hirschfeld Stiftung, ist vor Ort und wird über die Forschungsarbeit und die Entstehungsgeschichte der Ausstellung berichten. Für den musiklaischen Rahmen sorgt der schwule Männerchor „Die Rosakehlchen“.

× Erweitern Foto: Philipp Bauer Helmut Metzner, geschäftsführender Vorstand der Magnus Hirschfeld Stiftung

Parallel zur Ausstellung gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm.

Am 21. Februar führt Dr. Andreas Schenk vom Mannheimer MARCHIVUM durch „gefährlich leben“ und stellt Bezüge zu Mannheim her; Schenk hatte im Sommer 2024 die Ausstellung „Queer im Leben!“ im MARCHIVUM kuratiert.

Eine weitere Führung gibt’s am 28. Februar mit Prof. Dr. Karen Nolte vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Heidelberg; sie legt den Fokus auf die Rolle der Medizin in der langen Geschichte von Pathologisierung und Diskriminierung queerer Menschen; am 10. März hält sie zusätzlich einen entsprechenden Vortrag, wo sie insbesondere auch auf die Verfolgungsgeschichte lesbischer Frauen im deutschen Südwesten eingeht.

Für die Ausstellungsführungen ist eine Anmeldung erforderlich.

× Erweitern Foto: David Renz Die Ausstellung „gefährdet leben. Queere Menschen von 1933 – 1945.“ wurde erstmals Ende 2023 im Deutschen Bundestag gezeigt und ist seitdem auf „Tournee“.

Am 10. März hält Prof. Dr. Karen Nolte, Leiterin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Heidelberg, ihren Vortrag „Medizinisch-psychiatrischer Diskurs zu weiblicher Homosexualität“ zur Rolle der Medizin in der langen Geschichte von Pathologisierung und Diskriminierung queerer Menschen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Verfolgungsgeschichte lesbischer Frauen im deutschen Südwesten. Zusammen mit Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern von der Uni Heidelberg und Prof. Dr. Sylvia Palentschek von der Uni Freiburg hat Nolte bereits mehrere Forschungsprojekte zum Thema geführt; momentan arbeitet das Team am Projekt „Zwischen Unsichtbarkeit, Repression und lesbischer Emanzipation – Frauenliebende* Frauen im deutschen Südwesten 1945 bis 1980er Jahre“.

Weiterer Tipps

Am 6. März gibt es einen Stadtspaziergang mit den Historiker*innen Ilona Scheidle und Dr. Andreas Schenk, der Infos zu Orten, Biografien und Ereignissen queeren Lebens in Mannheim bringt.

Am 20. März wird die ZDF-Doku „Auf Spurensuche nach Lidy Bacroff“ gezeigt. Bacroff wurde1908 in Ludwigshafen geboren, arbeitete als „Tanzdame“ und wurde 1929 erstmals wegen „widernatürlicher Unzucht“ verurteilt, ging nach Hamburg und wurde nach weiteren Haftstrafen im KZ Mauthausen-Gusen ermordet. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit der trans Aktivistin und Referentin für geschlechtliche Vielfalt Juli Monro, die für den Film die Rolle der Patin für die Spurensuche und den Bericht übernommen hat.

Zum Ende der Ausstellung gibt es am 26. März einen Vortrag des Historikers Dr. Christian Könne zur queeren Geschichte Mannheims sowie ein Podiumsgespräch zur aktuellen Situation queerer Menschen in Mannheim: Was schützt vor Diskriminierung und Gewalt? Wie wird Solidarität untereinander gelebt? Welche Bedeutung haben sichtbare queere Orte, Demos und Partys? Es moderiert Em Brett vom PLUS.

20.2., Vernissage „gefährdet leben. Queere Menschen von 1933 – 1945.“, Foyer der Mannheimer Abendakademie, U1 16 – 19, 18:30 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 27.3 zu sehen; Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 – 19 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr. Das Begleitprogramm findet ebenfalls in der Abendakademie statt. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei, mh-stiftung.de/projekte/ausstellung-gefaehrdet-leben/