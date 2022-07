Ausstellung 30 Jahre CSD Frankfurt 1992 – 2022

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt e.V.

Zum Jubiläum des CSD Frankfurt könnt Ihr vom 15.bis 17. Juli im LSKH die Ausstellung über die Entstehung und Geschichte des CSD besuchen, die vom 1. bis 14. Juli schon im EVA zu sehen war.

Von den schwierigen Anfängen mit der Herausforderung, dieses Fest 1995 auf die Konstablerwache zu holen – in einem gesellschaftlichen Klima, in dem LGBTQIA* Menschen umfassend diskriminiert wurden, bis zum rasanten Wachstum in den Folgejahren können die Stationen des politischen Kampfes um die Rechte der LGBTQIA*-Bewegung und ihre bunte Sichtbarkeit betrachtet werden. Heute ist der CSD Frankfurt mit etwa 150.000 Besuchern unter den fünf Größten des Landes.

Das LSKH zeigt die Ausstellung und lädt parallel zur ChillOutArea, als Auszeit vom CSD-Trubel auf der Konstablerwache.

Wer sich ausführlicher mit der Geschichte des CSD Frankfurt und den Wünschen der queeren Community auseinandersetzen möchte, kann in Büchern zu aktuellen Themen stöbern oder einen der Workshops besuchen.

Die Workshops:

- Samstag, 16. Juli, 16:30 Uhr - 18 Uhr: Mehrfachdiskriminierungen in der LGBTQIA*-Community am Beispiel des Antiziganismus, Workshop mit Silas Kropf (begrenzte Plätze)

- Samstag, 16. Juli, 18:30 Uhr - 20Uhr: Queerfeindlichkeit vs. Anti-muslimischer Rassismus. Wie Diskriminierungsformen gegeneinander ausgespielt werden; Workshop mit Marco Linguri (begrenzte Plätze)

- Sonntag, 17. Juli, 13:30 Uhr - 15 Uhr: Genderinklusive Sprache, eine Einführung mit Velo Christiansen (begrenzte Plätze)

- Sonntag, 17. Juli, 15:30 Uhr - 17 Uhr: Asexualität – von SAM, memes und Aliens, Workshop mit Frauke Ahlers (begrenzte Plätze)

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt e.V.

15.7. – 17.7., LSKH, Queeres Kulturhaus, Klingerstraße 6, Frankfurt, weitere Infos zu den Workshops über www.lskh.de und der e-Mail-Adresse csd@lskh.de