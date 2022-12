Bäppi schreibt „Iwwer Frankfort“

Was hat´s eigentlich mit der „Klappergass“ auf sich? Warum trinkt der Frankfurter seinen Schoppen aus dem „Gerippten“? Und welches mag das teuerste Parkhaus der Mainmetropole sein?

Entstanden ist das unterhaltsame Sammelsurium, das sich auch prima als Geschenk für jeden Anlass eignet, als Kondensat der vielen Zuschauer*innenfragen, die Bäppi jeden Freitag in seinem Format „Bäppi babbelt“ auf Radio Frankfurt beantwortet. Die Auswahl ist ihm nicht leicht gefallen, ebenso wie die Suche nach den zahlreichen Abbildungen, die den elegant-schlanken Softcoverband schmücken.

Die Arbeit jedenfalls hat sich gelohnt, und hat Bäppi scheinbar so viel Spaß gemacht, dass er gleich eine ganze Reihe „Wasse ...“-Reihe plant. Stoff dafür gibt’s genug, denn der Hansdampf in allen Frankfurter Gassen kennt die Geschichten und Anekdötchen der Stadt so gut wie seine brokatbestickte Westentasche.