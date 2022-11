Bärenstark: Das Soli-Bärchen 2022

× Erweitern Foto: AHF

Das Soli-Bärchen der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF ist wieder da! Nach einer unfreiwilligen Pause aufgrund von Lieferschwierigkeiten kommt der knuffige Teddy diese Saison wieder pünktlich zum Welt-AIDS-Tag in den Verkauf.

Das diesjährige Motto „Love is colourful“ verdeutlicht, was das Bärchen vermittelt: Solidarität und auch etwas Freude und Hoffnung in schwierigen Zeiten. Info für Sammler*innen: die Edition 2021/22 hat eine dunkel-schokoladige Farbe. Erhältlich ist der Bär für 6,50 Euro im Switchboard, im Maincheck, in Partner-Locations, per Bestellung über die AHF oder bei den Sonderaktionen der AHF rund um den Welt-AIDS-Tag. Der komplette Erlös aus dem Verkauf geht zu Gunsten von Projekten der AHF.

Mehr Infos über www.frankfurt-aidshilfe.de

Sonderaktionen:

18. und 25.11. Hauptbahnhof Frankfurt, 19.11. MyZeil Frankfurt, 26.11. Konstablerwache Frankfurt, 3.12. Rewe-Center Egelsbach, 10.12. Rewe-Center Rodgau, jeweils ab 10 Uhr