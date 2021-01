"Bühne frei!" an der Oper Frankfurt

× Erweitern Foto: Barbara Aumüller Liviu Holender Ensemblemitglied Liviu Holender (Bariton)

Evergreens aus Oper und Operette vertreiben am 29.1. um 19:30 Uhr den Winterblues im aktuellen Ensemblekonzert der Oper Frankfurt. "Bühne frei!" heißt das Format, das jeden Freitag Abend musikalische Kurzweil bietet, dargeboten vom fulminanten Opernensemble.

Heiter bis wolkig geht´s am 29.1. zu: Gaetano Donizetti bewies in seinen rund 70 Opern belcantistische Meisterschaft sowohl im komischen als auch im tragischen Genre, wie sich in der Gegenüberstellung von Auszügen aus "Don Pasquale" und "Lucrezia Borgia" leicht beweisen lässt. Weniger Glück mit heiteren Stoffen war hingegen Giacomo Puccini vergönnt, dafür gibt´s in seinen zeitlosen Rennern wie "Madama Butterfly" und "Tosca" eine hohe Taschentuchgarantie und reichlich Adrenalin. Aufatmen lässt sich hingegen bei den wattig-süffigen Operettenmelodien von Carl Millöcker ("Gasparone") und Franz Lehár ("Die lustige Witwe").

Zu erleben sind die Interpret*innen Ambur Braid (Sopran), AJ Glueckert (Tenor), Liviu Holender (Bariton) und Karolina Makuła (Mezzospran). Moderiert wird der Abend von Dramaturgin Deborah Einspieler, die Klavierbegleitung übernimmt Solorepetitorin In Sun Suh.

Wer den Livestream verpasst, kann den Musikgenuss natürlich nachholen: Das Konzert findet sich bald nach der Aufzeichnung in der Mediathek der Oper Frankfurt und auf dem hauseigenen YouTube-Kanal.

Auf dem virtuellen Spielplan der "Oper Frankfurt zuhause" steht zudem bis zum 31.1. Christof Loys Inszenierung der "Fledermaus" (GAB berichtete).

29.1., Livestream, 19:30 Uhr, kostenfreier Zugang auf der Website der Oper Frankfurt, als Live-Event auf Facebook und auf YouTube; die Aufzeichnung ist ab einem späteren Zeitpunkt auf allen Kanälen abrufbar.