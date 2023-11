× Erweitern Foto: Jeff Busby Back to Back Theatre

Das Stück heißt „The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes“, die Szene ist ein Stuhlkreis wie in einem Gemeindezentrum. Vier Schauspieler*innen nehmen an einer Versammlung teil und diskutieren kleine und große Probleme des Lebens. Es geht um Missverständnisse, um das Gefühl von „Normalität“ und um vieles mehr. Die Unterhaltung ist lebhaft, mitunter witzig. Eine künstliche Intelligenz nimmt am Gespräch teil, die Unterhaltung wandelt sich und es geht plötzlich um die Grundsätze des Zusammenlebens in einer Gesellschaft, um Menschenrechte, Sexualpolitik und die Frage, wie Entscheidungen getroffen werden, die für alle Menschen eines sozialen Systems gut sind. Ein Stück über individuelle und kollektive Verantwortung. Die inklusive australische Theatertruppe „Back to Back Theatre“ und wird auf der ganzen Welt für ihre Stücke bejubelt. Mit „The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes“ ist die Truppe zum ersten Mal in Frankfurt zu sehen.

1. und 2.12., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.mousonturm.de