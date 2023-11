Back To The 80s

Die Frankfurter Pink Bar steigt in die Zeitmaschine und reist 40 Jahre zurück: Willkommen in den feschen 80ern! Jan Gegenbach ist Host und Captain der Party-Reise in die Ära der goldenen Pop-Hits, der Erfindung des Walkman, der Neon-Fashion mit Stirnbändern, Sweatshirts und Tennissocken sowie des ersten Wallstreet-Hypes. Zum Aufwärmen lockt ein Welcome-Shot aufs Haus, später gibt’s eine kecke Show von Christy Moon.

2.12., Pink, Alte Gasse 34, Frankfurt, 21 Uhr, www.instagram.com/pink_frankfurt/