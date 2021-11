Ballett: „Horizonte“

× Erweitern Foto: Ingo Schaefer / Hessisches Staatsballett Szene aus „The Butterfly Effect“

Das Hessische Staatsballett präsentiert im November den zweiteiligen Ballettabend „Horizonte“, der von seinen choreografischen Positionen nicht unterschiedlicher sein könnte: Inspiriert von der Chaos-Theorie erforscht Alexander Whitley in seiner Auftragsarbeit „The Butterfly Effect“ Ursache und Wirkung. Eine kleine Bewegung erzeugt einen wahren Wirbelsturm, der in spiralförmigen Körperbildern sogar über die Bühne hinaus in ein Bewegungshologramm übergeht. Atmosphärisch ebenso aufgeladen, aber sehr viel energischer ist „Untitled Black“ des Choreograf*innenduos Sharon Eyal und Gai Behar. In einer futuristisch anmutenden Szenerie wird hier das Spannungsfeld zwischen Aufbruch- und Endzeitstimmung ausgelotet.

× Erweitern Foto: Ingo Schaefer / Hessisches Staatsballett Szene aus „Untitled Black“

20.11., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 25.11. sowie im Dezember und Januar, www.hessisches-staatsballett.de