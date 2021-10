Ballett im Doppelpack

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos

Mit gleich zwei abendfüllenden Stücken tanzt Jacopo Godanis Dresden Frankfurt Dance Company im November in Frankfurt.

Den Start macht „Hollow Bones“, ein Werk, das man bereits im April als Teil der Onlinestream-Version des zweiteiligen Abends „Zeitgeist Tanz“ sehen konnte. Nun wird das Stück in einer abendfüllenden Version live aufgeführt.

Ausgangspunkt für die ausladende Choreografie ist die Natur: Vögel als Sinnbild für Freiheit, die leichte, hohle Struktur ihrer Knochen steht Pate für den Titel „Hollow Bones“. Auch im Schamanismus werden „Hollow Bones“ als Sinnbild für die Reinheit, Klarheit und Leere des Geistes verwendet, die es ermöglicht, befreit von irdischem Ballast die kosmische Energie aufnehmen zu können.

Jacopo Godanis choreografische Herangehensweise wird von einem ähnlichen Befreiungsgedanken geleitet: Klassische Balletttechnik ist in „Hollow Bones“ ebenso zu finden wie die Lust am Experimentieren. Ausgezeichnet umgesetzt von den exzellenten Tänzern der Dresden Frankfurt Dance Company und eingebettet in eine surreale Szenerie aus Videosequenzen, ungewöhnlichen Sounds, Körperklängen, Musik von 48nord und gesprochenem Text.

Das zweite Stück „When the Dust settles” ist die erste Kooperation der Company mit dem hr-Sinfonieorchester. Die choreografische Aufgabe besteht hierbei darin, Musik und Tanz als gleichberechtigte und zugleich voneinander abhängige Einheiten zu sehen und nicht bloß Musik mit Bewegung zu visualisieren. Das Orchester liefert seinen Beitrag und spielt unter anderem Werke von experimentellen Komponisten wie Steve Reich, Arvo Pärt oder Johannes S. Sistermanns.

G etreu der spirituellen „Hollow Bone“-Methode nähert man sich beiden Ballettabenden als Zuschauer*in am besten ganz unvoreingenommen.

„Hollow Bones“ Premiere am 4.11., weitere Vorstellungen am 5. und 17. – 20.11.,

„When the Dust settles“, Premiere am 11.11., weitere Vorstellungen am 12., 13. Und 23. – 27.11.,

beides im Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, jeweils 20 Uhr, www.dresdenfrankfurtdancecompany.com