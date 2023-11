Ballnacht der AIDS-Hilfe Wiesbaden

× Erweitern Fotos: bjö Ballnacht Wiesbaden

Sie ist nicht nur der Höhepunkt im Programmplan der Aidshilfe Wiesbaden: Die fulminante Ballnacht im Kurhaus Wiesbaden als Zeichen der Solidarität für Menschen mit HIV und Aids ist das gesellschaftliche Kultur- und Partyereignis für Community und Society in Wiesbaden. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mendes werden 2.000 Gäste erwartet, für die ganze acht prunkvolle Säle im festlichen Kurhaus zum Feiern, Speisen und Trinken bereitstehen.

Vier Bühnen präsentieren eine bunte Show-Mischung aus Entertainment, Live-Musik und natürlich Tanz und Party.

Der Zais-Saal wird am Ball-Abend zum schwungvollen Tanz-Café, das zu späterer Stunde in eine Disco-Partyzone übergeht.

Die Hauptbühne befindet sich im Thiersch Saal, wo Stargast Madeline Willers am späteren Abend mit ihren stimmungsvollen Songs und einer mitreißenden Performance für beste Laune sorgen wird.

× Erweitern Foto: Annelia Janeva Madeline Willers

Weitere Künstler*innen des Abends sind die City Live Band mit ihrem Repertoire an bekannten Rock-, Pop- und Soul-Klassikern, The Pretty Beats, die den Sound der 60s von „Jumping Jack Flash“ über „Smoke On The Water“ bis zu „Hotel California“ zurückholen, eine Performance der Tanzschule Weber sowie Pianist und Sänger Eden Noel, der bereits mit Stars wie Mary J. Blidge, Ronan Keating oder Phil Collins auf Tour war. Ebenfalls On Stage sind die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, die nicht nur einen Showblock präsentieren, sondern auch die Moderation des Abends übernehmen.

Wichtiger Part der Wiesbadener Ballnacht ist die Tombola, die auch in diesem Jahr wieder hunderte von tollen Preisen bereithält. Der Tombola-Hauptpreis wird gegen Mitternacht verlost – alle vorher ermittelten Gewinn-Lose kehren zurück in die Trommel und haben eine erneute Gewinnchance.

Die Erlöse aus dem Ticketverkauf und der Tombola kommen ausschließlich der Arbeit der Aidshilfe Wiesbaden zugute. Am besten jetzt schon Tickets im Vorverkauf sichern!

9.12., Ballnacht der Aidshilfe Wiesbaden im Kurhaus, Kurhausplatz 1, Wiesbaden, 19:30 Uhr, alle Infos und Ticket-Vorverkauf über www.ballnacht-im-kurhaus.de

