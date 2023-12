Ballnacht der AIDS-Hilfe Wiesbaden

× Erweitern Foto: Büttner Entertainment / Madeline-Willers.de Madeline Willers Madeline Willers live

Solidarität mit Glanz und Glitter: Die Ballnacht zu Gunsten der Aidshilfe Wiesbaden steigt am 9. Dezember im prunkvollen Kurhaus Wiesbaden. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mendes werden 2.000 Gäste erwartet, die ein Zeichen setzen für Solidarität für Menschen mit HIV und Aids. In acht Sälen gibt‘s ein umfangreiches Showprogramm, Speisen, Getränke, Tanz und Geselligkeit. Showacts sind unter anderem die City Live Band mit Rock-, Pop- und Soul-Klassikern, Pianist und Sänger Eden Noel sowie die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, die nicht nur einen Showblock präsentieren, sondern auch die Moderation des Abends übernehmen. Hauptact ist Stargast Madeline Willers, die auf der Showbühne im Thiersch Saal mit einer mitreißenden Performance für beste Laune sorgen wird. Herzstück der Ballnacht ist auch die Tombola mit Hunderten von tollen Preisen. Der Hauptgewinn wird gegen Mitternacht verlost – alle vorher ermittelten Gewinn-Lose kehren zuvor zurück in die Trommel und haben eine erneute Gewinnchance.

Die Erlöse aus dem Ticketverkauf und der Tombola kommen ausschließlich der Arbeit der Aidshilfe Wiesbaden zugute.

9.12., Ballnacht der Aidshilfe Wiesbaden im Kurhaus, Kurhausplatz 1, Wiesbaden, 19:30 Uhr, alle Infos und Ticket-Vorverkauf über www.ballnacht-im-kurhaus.de