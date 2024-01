Ballroom – Code Queer: 10 Minutes of Fame

× Erweitern Foto: Jaye Kay JayeKay DJ Jaye Kay aus Amsterdam

Discoid, sexy und ein bisschen kinky: Die queere Party im Fortuna Irgendwo startet auch 2024 weiter durch und präsentiert ihre Party-Exravaganza mit Queens und mehr für Queers, Friends, Drags, Fashion-Victims und Open Minded People.

Für den richtigen Sound sowie fantasievollen Looks auch hinter dem DJ-Pult sorgt der smarte Jaye Kaye aus Amsterdam, der Back-To-Back mit Ballroom-Code-Queer-Host und DJ Mark Hartmann die Tanzfläche von oben nach unten krempelt. Show-Support kommt von der amtierenden Diva-Deluxe-Siegerin Harpy Fatale sowie McKenzlee Kash aus Kapstadt, die sogar ihren Geburtstag bei Ballroom – Code Queer feiert. Neu sind die „10 Minutes of Fame“: Bühne frei für alle, die eine eigene Performance auf der Showbühne zeigen wollen und dafür fünf Minuten weniger als Andy Warhols empfohlene „15 Minutes of Fame“ brauchen. Juliane Konchakovskaya übernimmt das Hosting der neuen Sektion der Party. Get Glittery!

2.2., Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstr. 192, Frankfurt, 22 Uhr, www.instagram.com/ballroomparty. Checkt auch unser Interview mit Diva-Deluxe-Gewinnerin Harpy Fatale, www.maenner.media/regional/gab/harpy-fatale-ist-diva-deluxe-2023