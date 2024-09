Bam! Luis ist das GAB Covermodel 2024!

× Erweitern Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel-2024_01 Eure Nummer eins: Luis

Luis ist euer Gewinner des diesjährigen GAB Covermodel Contests und überglücklich. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Auszubildende aus Kahl am Main am Contest teilgenommen und damals den zweiten Platz belegt. Dieses Jahr wolle er’s wissen: „Es muss klappen“ sagte er bereits beim Casting auf dem Frankfurter CSD und konnte in der Tat beim Voting in diesem Jahr die meisten Stimmen sammeln: „Ich hab‘ alle angeschrieben die ich kenne, und sehr viele haben mich auch unterstützt. Ist ja so nicht selbstverständlich, von daher: vielen Dank“, freut sich Luis. Neben dem Shooting beim Frankfurter Fotografen Hans Keller hat Luis zwei Tickets für die Spartacus Gay Cruise 2025 im Mai gewonnen.

Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel-2024_02 Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel-2024_03 Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel-2024_04 Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel-2024_05

Den zweiten Paltz belegte Tim aus Ludwigshafen; er gewinnt sechs Flaschen Valdo Aquarius Blanc de Blancs italienischen Schaumwein samt passender Gläser.

Herzlichen Glückwunsch!

