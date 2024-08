Bar jeder Sicht: Mittwochskino

× Erweitern Foto: Salzgeber Szene aus „Drifter“

Die Mainzer Bar jeder Sicht ist vom 27. Juli bis einschließlich 14. August in der Sommerpause. Ab dem 15. August geht’s wieder los – dann gibt’s jetzt also noch genau zwei Möglichkeiten für das beliebte Mittwochskino.

Am 21. August gibt’s die US-Bi-Komödie „Shiva Baby“: College-Studentin Daniella trifft auf einer jüdischen Trauerfeier ihre Ex-Freundin samt ihrem Sugar-Daddy. Zusammen mit den nervigen Eltern kommt es zu turbulenten Situationen.

Am 28. August begibt sich in „Drifter“ der 22-jährige Moritz in der vibrierenden Berliner Subkultur auf die Suche nach Freundschaft, Vertrauen, Halt, Liebe und seinen unterdrückten Sehnsüchten – und erlebt sein zweites Coming-out. Vormerken kann man schon mal den 7. September: Dann feiert das Queere Zentrum sein 20. Jubiläum mit einem großen Straßenfest!

21. und 28.8., Mittwochskino, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, Öffnungszeiten ab 15.8.: Di – Sa 19 Uhr, So 16 – 22 Uhr, www.barjedersicht.de