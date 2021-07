Bar jeder Sicht: Onlinegespräch

× Erweitern Illustration: Bar jeder Sicht Bar jeder Sicht Regenbogen

„Unter dem Regenbogen“ lautet der Titel einer Dokumentation von Florens Huhn, die zwischen 2016 und 2018 entstanden ist und eine Gruppe St. Petersburger Aktivist*innen begleitet, die auf Einladung des Hamburger LSVD zur Pride Week kamen und über ihre Erfahrungen berichten.

Im Vorfeld entstand eine erste Doku des gleichen Teams unter dem Titel „Queer Sisters Of Hamburg“. Beide Filme sind auf YouTube abrufbar. Seitdem hat sich die Lebensrealität für LSBTIQ*s in Russland stark verschärft. Joachim Schulte vom LSVD Rheinland-Pfalz diskutiert darüber am 17. Juli ab 18 Uhr in einer von der Bar jeder Sicht und der Friedrich-Ebert-Stiftung Rheinland-Pfakz/Saarland ausgerichteten Online-Talkrunde mit berufenen Gästen: Zu Wort kommen Barbara Mansberg und Wolfgang Preussner vom LSVD Hamburg sowie die Aktivistin Gulya Sultanova vom Internationalen Filmfest St. Petersburg „Side by Side“. Der Talk ist per Zoom-Veranstaltungslink frei zugänglich.

16.7., Bar jeder Sicht auf Zoom, 18 Uhr, www.BarjederSicht.de

"Queer Sisters Of Hamburg", Dokumentation von Florens Huhn (2015)