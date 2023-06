Bar jeder Sicht: Sommerliches Open Air

× Erweitern Foto: Daniel Wetzel

Das queere Zentrum Mainz geht mal wieder auf die Straße und lädt vor seinen Türen in der Hinteren Bleiche zu einem bunten Open-Air-Fest.

Die Regenbogen-Community hat die Straße fest in der Hand, es gibt Speisen und Getränke und ein Musik-Programm, unter anderem mit einem Live-Auftritt des Singer/Songwriters Cris Cosmo. Wie bei allen Veranstaltungen der Bar jeder Sicht gilt: „Unser Programm richtet sich explizit an alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität“. Das Straßenfest startet um 15 Uhr – „Und wenn die Sperrstunde uns von der Straße treibt, geht’s einfach in der Bar weiter“, erklärt das Team der Bar jeder Sicht.

24.6., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 15 Uhr, www.sichtbar-mainz.de