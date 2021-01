Bar Jeder Sicht plant auf Sicht

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht Bar jeder SIcht

Wacker stellt das Team der Mainzer Bar jeder Sicht jeden Monat sein Kulturprogramm zusammen – auch wenn die meisten Veranstaltungen wegen Lockdown-Maßnahmen ausfallen müssen.

„Wir können – wie alle anderen auch – nur auf Sicht planen“, meint Andreas Vetter vom Team. „Alles was im Januar erlaubt sein wird, werden wir umsetzen – natürlich immer nach den behördlichen Anordnungen und Regelungen“, so Andreas weiter. „Ich denke, es wird einige Menschen nach Angeboten aus der und für die Community ‚dürsten’, daher werden wir tun, was erlaubt ist, auch wenn es nur wenige Gäste sein werden“.

Wichtig ist dem Team, dass die Beratungsangebote weiterhin per E-Mail (beratung@barjedersicht.de) und per Telefon (0174 4985285) erreichbar sind. Auch die „Hilfe unterm Regenbogen“, das Hilfsnetzwerk der LSBTIQ*-Community in Mainz ist per E-Mail (Hilfe@barjedersicht.de) erreichbar. Die Bibliothek und Mediathek zum kostenlosen Ausleihen von Büchern oder DVDs ist weiterhin mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Eine Bestandsliste gibt’s über die Website. Wer an einer Ausleihe interessiert ist, sollte sich kurz über die E-Mail-Adresse info@barjedersicht.de anmelden.

Bar Jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de