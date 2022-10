Klassische Barbierstuben feiern seit einigen Jahren ein Comeback: im Retro-Ambiente lassen sich hier Männer Frisur und Bart schneiden und pflegen. Gemütlich und entschleunigt ist die Atmosphäre in der Barbierstube Frankfurt von Dennis Alt.

Schon die Einrichtung des Salons am Rande der neuen Altstadt ist stilvoll und mit großer Liebe zum Detail gestaltet – einige der antiken Einrichtungsgegenstände haben sogar echte Geschichten, erklärt Dennis bei einem Espresso:

„Die Frisierstühle stammen zum Beispiel aus dem legendären Frankfurter Salon Garcia Delfino im Bahnhofsviertel, der Keiler an der Wand aus dem ehemaligen Sudfass. So sammel‘ ich Frankfurter Geschichte“. Er mag die Tradition, sagt er. Zur Arbeitskleidung von Dennis und seinem Mitarbeiter Leandro gehören daher Hemd, Friseur-Schürze und Lederschuhe. Die Kunst des Barbierhandwerks wird zelebriert: Vom Aufschlagen des Rasierschaums über die warme Kompresse zur Vorbereitung der Haut, die Messerrasur bis zum Finish mit Öl oder Balsam für den gepflegten Look. Dazu gibt es einen Espresso, Whiskey, Gin oder eine Zigarre.