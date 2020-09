Bauer und Hauck

× Erweitern Illustration: Hauck & Bauer Hauch und Bauer

Das Karikaturistenduo Hauck und Bauer gehört zu den erfolgreichsten deutschen Zeichnern des Genres. Grund genug, den beiden im caricatura Museum Frankfurt eine Sonderausstellung zu widmen.

Hauck und Bauers fortlaufender Cartoon „Am Rande der Gesellschaft“ erscheint seit 17 Jahren regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, „Hier lacht der Betrachter“ heißt ihre monatliche Kolumne in der Titanic. Bekannt sind sie außerdem für ihre Cartoonfilme für Anke Engelke.

Illustration: Hauck & Bauer Hauch und Bauer Selbstportrait

Das Duo an sich mutet auch schon wie eine Karikatur an: Elias Hauck und Dominik Bauer sind nicht nur gleich alt, sie kennen sich auch schon seit Jugendtagen; Hauck lebt in Berlin, Bauer in Frankfurt; Hauck ist schwul, Bauer nicht. Beide pflegen eine strenge Arbeitsteilung: Hauck zeichnet, Bauer schreibt die Texte. Neben Kommentaren zum aktuellen gesellschaftlichen Geschehen tauchen in ihren Arbeiten immer wieder queere Themen auf – kein Wunder, denn das gehört ja auch zum aktuellen Gesellschaftsgeschehen dazu.

In ihren kurzen Bildgeschichten schrammen die beiden gerne an der political correctness entlang – aber wo wäre die Satire, wenn sie das nicht tun würde?

Das caricatura Museum Frankfurt widmet den mehrfach preisgekrönten Karikaturisten eine umfangreiche Sonderausstellung; mit grobem Strich und feinem Witz zeigt die Werkschau Arbeiten in Strip, Bild, Film und Objekt.

2.10. – 7.3.2021, caricatura Museum, Weckmarkt 7, Frankfurt, www.caricatura-frankfurt.de