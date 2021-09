Beam me up: „Raumschiff Sonderpreis“

× Erweitern Foto: Rhein Neckar Theater Raumschiff Sonderpreis

Das hat sich Captain Cassias und sein fideles Team vom Raumschiff Sonderpreis sicher anders vorgestellt: Was als intergalaktische Friedensmission quer durch den Quadranten Galaxie-Süd beginnt, endet in einer tosenden Schlacht – denn das sinistre Volk der Raktus hat einen tödlichen Virus in Lebenssystem der Erdlinge geschleust, um den blauen Planeten für seine Zwecke ausbeuten zu können.

Die Star-Trek-Musical-Parodie von und mit Intendant Markus Beisel beamt das Publikum mitten hinein in eine quietschbunte Show, die trotz allen Übermutes auch gesellschaftskritische Anklänge nicht scheut.

26.9 und 1.10., Rhein Neckar Theater, Angelstr. 33, Mannheim, 20 Uhr (Sonntag 18 Uhr), www.rhein-neckar-theater.de