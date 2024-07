Bei ABACI spielt man im August Roulette

× Erweitern Foto: David Helmrich „Kollektion-Abaci-1“

Cem Abaci gehört zu Frankfurts erfolgreichsten Designern und Herrenausstattern. Die aktuelle Sommerkollektion zeigt die Vision des ABACI-Manns: frisch, smart-casual bis sportlich mit den für ABACI typischen figurbetonten Silhouetten. Die Farben bewegen sich zwischen sanften Sandtönen, Cremeweiß bis Schneeweiß, kombiniert mit Rosa, Blau oder Hellblau, etwas extra Rosa, Orange oder Gelbnuancen kommen dazu. Und natürlich dürfen bei ABACI nie die floralen Muster fehlen! „Bei den Materialien habe ich für Anzüge momentan eine Vorliebe für eine Mischung aus Wolle, Seide und Leinen, luftig, ganz leicht und körnig“, sagt Cem Abaci. Das schmeichelt, ist dezent und sexy.

× Erweitern Video-Link: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Für den Sommer-Sale hat sich Cem Abaci etwas Besonderes ausgedacht: Im ABACI-Shop wird Roulette gespielt – dafür steht ein Original-Kessel aus Bad Homburg im Shop, das Team gibt die Croupiers und man dreht selbst. Gespielt wird nur auf Gewinn, und zwar um Sale-Prozente der zuvor ausgewählten persönlichen Lieblingsstücke – entweder für den gesamten Einkauf oder um jedes einzelne Stück. Ausgenommen sind Maßanfertigungen, Düfte und bereits reduzierte Teile. Shopping mit einem Dash prickelnder Spannung! Die Aktion läuft den kompletten August hindurch, für GAB-Lesende bereits ab dem 24. Juli. First Come – First Play!

ABACI, Alte Rothofstr. 9, Frankfurt, www.abaci.de