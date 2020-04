× Erweitern Foto: SplitShire, pexels.com, gemeinfrei Bei Anruf Musik

Das Staatstheater Darmstadt und die Oper Frankfurt treten mit ihrem Publikum per Telefon in Kontakt – „Bei Anruf Musik“ lautete das Motto am Sonntag, dem 4.4.! Noch kann man sich Wunschtitel aussuchen!

Das Staatstheater Darmstadt hatte die Idee, die Oper Frankfurt schließt sich an: Beide Häuser bieten am Nachmittag des 4.4. Live-Musik am Telefon!

Das Staatsorchester Darmstadt und alle anderen hessischen Orchester sind dabei, die beteiligten Musikerinnen und Musiker haben Stücke vorbereitet, die sie von zu Hause in der entsprechenden Besetzung spielen.

Interessierte können sich mit einer Repertoireliste über die angebotenen Stücke informieren und per Mail ihren Wunschtitel angeben – oder sich einfach von einem Beitrag überraschen lassen.

Mehr Infos zur Aktion des Staatstheater Darmstadt gibt’s hier

Auch das Ensemble der Oper Frankfurt möchte für sein Publikum am Telefon musizieren. Ein Instrumentalstück, eine Arie, ein Lieder oder eine Überraschung, die sich die Oper ausdenkt? Alles ist möglich!

Für die Aktion anmelden kann man sich zwischen dem 1. und 3.4. per E-Mail, angeben sollte man neben seinem musikalischen Wunsch außerdem den eigenen Namen, die Telefonnummer und die telefonische Erreichbarkeit; die Konzerte per Telefonanruf werden am 4.4. in drei Zeitfenstern stattfinden: zwischen 12 und 14 Uhr, 14 und 16 Uhr oder 16 bis 18 Uhr.

„Das Team der Oper Frankfurt wird versuchen, alle Wünsche zu erfüllen“, erklärt Holger Engelhardt, Leiter des Pressereferats der Oper Frankfurt. „Die Mails können nur bearbeitet werden, wenn alle notwendigen Angaben übermittelt werden. Dabei wird um Verständnis gebeten, dass bei der Beantwortung in der Reihenfolge des Maileingangs vorgegangen wird und die Kapazitäten nicht unbegrenzt sind. Sollte aus diesem Grund ein Wunsch nicht erfüllt werden, wird dies dem Absender bis zum 3.4. mitgeteilt“.

Mehr Infos zur Aktion der Oper Frankfurt gibt’s hier