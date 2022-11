Benno Gammerl: Anders fühlen

× Erweitern Foto: F. K. Schulz Der Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte Benno Gammerl

Der Historiker Benno Gammerl gilt als führender Experte in queerer Geschichte in Deutschland. Der Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz legt in seinen Forschungen besonderes Augenmerk auf die Lebens- und Gefühlswelten queerer Menschen.

Sein Sachbuch-Debüt „Anders fühlen – schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik“ bezeichnet er daher auch als „Emotionsgeschichte“ und lässt in seinen Texten Männer und Frauen verschiedener Generationen zu Wort kommen. So vermischen sich Alltag und Aktivismus, Zeiten der Verfolgung, Zeiten des Widerstands und des Aufbruchs zu einem lebensnahen Gesamtbild queeren Lebens seit Anfang der 1950er Jahre – von Kriminalisierung bis zur Ehe für alle. Eine Ausnahme im Bereich der Geschichtsforschung, da queere Menschen abgesehen von Einträgen in Strafregistern bislang meist unsichtbar geblieben sind. Umso wichtiger, sich diesem Aspekt der Forschung intensiv zu widmen. Benno Gammerls Buch ist im Hanser Literaturverlag erschienen, das Büro für Teilhabe und Vielfalt der Stadt Rodgau hat den Autor zu einer Lesung eingeladen.

7.11., Kronen Lichtspiele, Hochstädter Str. 11 – 13, Rodgau, 19 Uhr, Eintritt frei, rodgau.de