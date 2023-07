Berlin Berlin: Die Goldenen 1920er

× Erweitern Foto: Jens Hauer Berlin Berlin

Nein, diesmal geht einmal nicht um ein Fußballfinalspiel in der Hauptstadt, sondern eher um Bubiköpfe, Wasserwellen, Paillettenkleider, Knickerbocker und Schiebermützen. An was erinnert das? Genau: Die Goldenen 1920er in Berlin.

Das Musical „Berlin Berlin“ lässt die Zeit des ungezügelten Nachtlebens, der frivolen Lebensfreude und des „Amüsemangs“ in „der Dietrich ihrem Milljöh“ und im Hochglanzformat wieder aufleben. Ein 30-köpfiges Show-Ensemble inszeniert den Tanz auf dem Vulkan zwischen Aufbruchsstimmung und Wirtschaftskrise, man tanzt und singt Marlene Dietrich, Anita Berber, die Dreigroschenoper, Josephine Baker, die Comedian Harmonists und viele weitere Ikonen der Zeit. Ein jähes Ende finden Freiheit, Innovationslust und Modernität mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Revue „Berlin Berlin“ hält den Mythos der Jahre davor wach.

4. – 9.7., Alte Oper, Opernplatz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr (8.7. zusätzlich 15 Uhr, So 19 Uhr), www.berlinberlin-show.com