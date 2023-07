Betty BBQ und DJ Chris Rodrigues: „Black Forest Pride“

Foto: M. Rädel Freiburg

Padam, padam! Ende Juli wird es bunt und laut im Schwarzwald, denn die Dragqueen Betty BBQ und DJ Rodrigues laden ein zur „Black Forest Pride – Summer Edition“ an den pittoresken Waldsee am Schwarzwald am Rand von Freiburg.

Nach dem großen Erfolg des diesjährigen CSDs in der für ihr Münster und ihre Schönheit berühmten Unistadt Freiburg im Breisgau mit über 20.000 Teilnehmer*innen das nächste große queere Happening am dunklen Tannenwald.

Und was wird den Besucher*innen versprochen? „Die ganze Nacht Schalala, Weinschorle und eine heiße Sommernacht mit Betty und Chris“, so das Party-Pride-Team auf Social Media. Wir freuen uns für die LGBTIQ*-Community und wünschen viel Spaß. Und bunte Bollenhüte ... (wir berichteten). #WeAreFamily

29.7., „Black Forest Pride – Summer Edition“, Waldsee, Freiburg, 22 Uhr, www.rosahilfefreiburg.de/schwulesdance