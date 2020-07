Bienvenue im Modezirkus!

× Erweitern Foto: Studiocanal Freak und Chic

Er galt jahrelang als das Enfant terrible der Pariser Modeszene – heute zeigt sich, dass der Designer Jean Paul Gaultier Vielfalt und Diversity in all ihren Facetten schon exerziert hatte als das Wort noch gar nicht en vogue war.

Die Dokumentation „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“ zeigt die Vorbereitungen einer der spektakulärsten Shows von Jean Paul Gaultier: „Freak & Chic“ ist ein knallig-glamouröses Kabarett-Programm, das im legendären Pariser Varieté Folies Bergère uraufgeführt wurde und derzeit durch die Welt tourt.

Gaultier hat sich damit einen Jugendtraum erfüllt und verbindet in dieser durchchoreografierten Show mit Künstlern, Artisten und Tänzern visionäre Modedesigns, 50 Jahre bunte Popkultur inklusive seiner eigenen Design-Geschichte und der Gaultier-typischen positiven, weltumarmenden Attitüde – Le Freak, c’est chic! Apropos Le Freak: Der Soundtrack der Revue stammt von Nile Rogers (bekannt für seine Disco-Formation Chic oder für die Zusammenarbeiten mit Stars wie Diana Ross, David Bowie oder Daft Punk). So aufregend die Show auf der Bühne ist, so turbulent sind deren Vorbereitungen, die Regisseur Yann L'Hénoret („Macron: Hinter den Kulissen des Sieges“) zwei Jahre lang begleitet hat. Vive Le Freak!“

Ab dem 2.7., Cinema, Roßmarkt 7, Frankfurt, www.arthouse-kinos.de