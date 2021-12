Bingo-Sisters

× Erweitern Foto: Cortes / Clark

Girls just wanna have Fun – das gilt zumindest für die beiden Queens Cimberly Clark und Jazz Cortes. Sie haben sich bereits 2013 auf der Diva Deluxe kennen gelernt und bringen seitdem immer wieder fantasievolle gemeinsame Projekte an den Start.

Ihr neuester Streich ist das monatliche Drag Bingo im Café KoZ des Studierendenhauses auf dem alten Unicampus. Ursprünglich gestartet im Winter vergangenen Jahres, mussten die beiden wegen Corona leider eine unfreiwillige Zwangspause einlegen, sind aber seit Sommer dieses Jahres wieder zurück – und ihre Bingo-Show mit zusätzlichen Gimmicks läuft seitdem wie geschnitten Brot.

Als Bingotrommel dient eine alte, umgebaute, jetzt glitzernde Zementmischmaschine („die ist so ähnlich wie wir“, lachen die beiden). Für die Preise haben die beiden allerdings jegliche Kosten und Mühen gescheut und beweisen stattdessen lieber Kreativität: Spenden, Kostüme, lustige Sexartikel oder Kuchen – jedes Mal gibt‘s etwas anderes zu gewinnen; ganz Mutige wagen den Griff in den Fuchsbeutel der Queens und bekommen eine besondere Überraschung.

Zu Beginn jeder Runde wird außerdem die „Schnapsi des Abends“ gezogen, die für alle Gäste im Publikum bei erneuter Ziehung einen Schnaps aufs Haus garantiert. In der Pause geben Cimberly und Jazz dann die Bühne frei für eine tolle Show einer Newcomer-Drag oder mit bekannten Gesichtern aus der Szene.

Lust bekommen? Das Drag Bingo von Cimberly Clark und Jazz Cortes steigt regelmäßig am ersten Dienstag jeden Monats. „Wir können uns gut vorstellen, dass wir unser Bingo in Zukunft noch vergrößern“, meinen die beiden. Auch für private Veranstaltungen kann man das Team dann buchen. Einfach dragtastisch!

7.12., Café KoZ, Studierendenhaus, Uni-Campus Bockenheim, Mertonstr. 26 – 28, Frankfurt, Infos auf Facebook