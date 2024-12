Biopic „Cranko“

× Erweitern Foto: Philip Sichler / Zeitsprung Pictures / SWR / Port au Prince Pictures Cranko

John Cranko gehörte zu den einflussreichsten und prägendsten Choreografen der Tanzgeschichte. Cranko kam 1961 als Gastchoreograf nach Stuttgart, nachdem der in Südafrika geborene in seiner Wahlheimat Großbritannien wegen seiner Homosexualität ein Berufsverbot erhielt. In Stuttgart startete er zunächst als Gastchoreograf, begann dann aber schnell, das klassische Ballett zu entstauben. Er stellte eine außergewöhnliche Compagnie zusammen und führte das Stuttgarter Ballett zu Weltruhm.

Joachim Lang hat ein mehr als überzeugendes Biopic geliefert. In der Hauptrolle ist Sam Riley zu sehen.

12.12., Kommunales Kino, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 14., 15. und 16.12., www.kino-weiterstadt.de