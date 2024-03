bios affair: Haus der schönen Möbel

× Erweitern Foto: Brühl Magnolia-1 Sofa „Magnolia“ von Brühl.

Seit gut 38 Jahren steht das Bornheimer Möbelgeschäft bios affair für ausgefallene Möbel – angefangen mit Futons und biologischen Matratzen ist bios affair heute vor allem bekannt für schöne Betten, schöne Sofas, passende Heimtextilien und Kleinmöbel. In diesem Zusammenhang versteht sich bios affair nicht als Designerladen, sondern eher als Haus mit schönen und liebevoll präsentierten Möbeln. „Schön“ meint bei bios affair immer die Verbindung von Funktionalität und Gestaltung, wie es auch die aktuelle Ausstellung zeigt.

× Erweitern Foto: Brühl alltogether Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024: das Sofa „alltogether“ von Brühl.

Zum Beispiel die modularen Sofas der deutschen Manufaktur Brühl. Ihr Modell „alltogether“ wurde mit dem German Design Award 2024 ausgezeichnet, auch der Solitär „Magnolia“ konnte mit vielen Preisen bedacht werden. „Unübertroffen in der Beliebtheit der Kundschaft ist allerdings die multifunktionale Sofaserie ‚roro“, weiß Rainer Postl, einer der Mitbegründer von bios affair. „‚roro‘ ist nicht nur schön, sondern überwältigend in der Vielfalt der wechselbaren Formen, minimalistisch, schlank in der Optik und super im Komfort. Außerdem ist es leicht zu bedienen“.

× Erweitern Foto: Brühl roro1 Multifunktionell: Sofaserie „roro“ von Brühl.

Auch bei den Betten finden sich edle Objekte, wie das fein ziselierte „Sova“ der Hamburger Manufaktur „more“ oder das modern-puristische Bett „Simple“ des für seine Massivholzmöbel bekannten bayerischen Herstellers ZEITRAUM. Das bios-affair-Team selbst ist Fan des Betts „Com:ci“ der Holzmanufaktur Stuttgart: „Das ist in seiner Eleganz einfach unschlagbar“; erklärt Rainer Postl. „Ebenso gut gefällt uns das etwas zurückhaltendere Modell ‚Aino‘ derselben Manufaktur“.

× Erweitern Foto: Holzmanufaktur Stuttgart Comci Bett „Com:ci“ der Holzmanufaktur Stuttgart

Wunderschön sind auch die Wolldecken und Kissen von Oleana aus Norwegen oder die „Shojis“, japanische Schiebetüren aus Japanpapier, die beweglichen Flächenvorhänge und die feine Auswahl schöner Accessoires. Ein echtes Erlebnis, besonders für diejenigen, die noch nie zu Gast bei bios affair waren!

bios affair, Höhenstr. 16, Frankfurt, www.biosaffair.de