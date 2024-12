× Erweitern Foto: Birkenstock Birkenstock-Habana USAGE RIGHT OOH - ENDING APRIL-10TH-2025r1028093 n1028201 HIGHWOOD LOWHABANNA | NATURAL LEATHER

Neben den Birkenstock-Klassikern wie der legendären Fußbettsandale oder den aktuell gerade sehr angesagten Clogs zum Reinschlupfen bietet das Birkenstock-Universum inzwischen auch eine breite Palette weiterer Schuhmodelle.

Die Linie „Highwood“ zeichnet sich zum Beispiel optisch durch ihre maskulin-elegante Schlichtheit aus – wie hier als Halbschuh-Schnürer aus dickem, geöltem Nubukleder in der warmen Winterfarbe „Habana“. Kenner entdecken schon an dem in die Sohle eingearbeiteten Korkelement die Birkenstock-Signatur – aber spätestens, wenn man den Schuh anzieht, weiß man, dass man einen Birkenstock trägt: Mit dem anatomisch geformten, leichten und bequemen Deep Blue Fußbett und der griffigen Gummisohle wird der Highwood zum komfortablen Begleiter im Alltag, bei Städtetrips oder ausgiebigen Spaziergängen. Die Highwood-Familie gibt‘s natürlich im Frankfurter Birkenstock Store.

