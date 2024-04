Blau und nicht ganz rosa

× Erweitern Foto: Ibermedia / Pleniluni Azul y no tan rosa

Im Rahmen des Filmfestivals „Venezuela im Film“ zeigt das Filmforum Höchst Miguel Ferraris Dramödie „Azul y no tan rosa”: Gerade als sich der Fotograf Diego und sein Partner Fabrizio entschieden haben, eine gemeinsame Wohnung in Caracas zu beziehen, meldet sich Diegos Sohn Armando, der mit seiner Mutter in Madrid lebt; Diese bittet Diego, den gemeinsamen jugendlichen Sohn für einige Zeit in Caracas aufzunehmen. Armando selbst ist allerdings wenig begeistert von der Idee, hat er doch keine hohe Meinung von seinem Vater, der nie für ihn dagewesen ist.

Als Armando nach seiner Ankunft dann auch noch herausfindet, dass sein Vater schwul ist, verhärten sich die Fronten. Erst als Fabrizio Opfer eines homophoben Angriffs wird und alle sich um ihn kümmern müssen, bekommen Armandos Mauern erste Risse; daran nicht ganz unschuldig sind auch die transgender Tänzerin Delirio aus Diegos Freundeskreis und der Tango. „Azul y no tan rosa” wurde 2014 mit dem spanischen Filmpreis „Goya“ ausgezeichnet – das erste Mal, dass ein venezolanischer Film diese Auszeichnung erhielt. Der Film wird im spanischen Original mit Untertiteln gezeigt. Außerdem ist der Regisseur zur Vorführung vor Ort.

14.4., Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, 18:30 Uhr, www.filmforum-hoechst.de